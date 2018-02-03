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В Стамбуле при посадке два самолета опасно сблизились

Вчера, 23:07

В аэропорту Ататюрка в Стамбуле опасно сблизились два воздушных судна - самолет российской авиакомпании «Победа» Boeing-737 и турецкий Pegasus.

Boeing летел из Москвы, и во время захода на посадку из-за сильных порывов ветра вышел на встречную траекторию взлета самолета Pegasus. Пилоты мгновенно отреагировали на опасную ситуацию. Набиравший высоту турецкий самолет резко свернул в одну сторону, российский выполнил поворот в другую сторону. К счастью, столкновения удалось избежать.

Самолеты пролетели на опасном расстоянии друг от друга в 250 м. Оба воздушных судна продолжили полет.

Пострадавших нет. Турецкие власти ведут расследование происшествия.


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