41-летняя любительница детского порно ощущает себя монстром

Вчера, 20:28

Издание The Sun сообщает о судебном приговоре для 41-летней женщины, которая получила славу любительницы детского порно и 7лет тюрьмы. Виновная хранила у себя 356 фотоснимков и видеофайлы с обнаженной девочкой, которой было до 16 лет. Заключенная призналась, что ощущает себя монстром.

Жительница Лидса Микаэла Шелдрейк признала свою вину по обвинениям в педофилии. Доказан факт склонения несовершеннолетнего ребенка к сексуальным сношениям. Также у виновной найдены видеофайлы с ребенком и 356 фотографий. Плюс ко всему, Микаэла отправляла запрещенные снимки другому мужчине. Женщина призналась, что считает себя настоящим монстром, и раскаивается в содеянном преступлении. По факту ей присудили 7 лет лишения свободы.

К слову, правоохранители Венесуэлы сообщили о задержании серийного педофила. На его счету более 100 изнасилованных подростков. Планируется его экстрадиция.