VistaNews.ru


41-летняя любительница детского порно ощущает себя монстром

Вчера, 20:28

Издание The Sun сообщает о судебном приговоре для 41-летней женщины, которая получила славу любительницы детского порно и 7лет тюрьмы. Виновная хранила у себя 356 фотоснимков и видеофайлы с обнаженной девочкой, которой было до 16 лет. Заключенная призналась, что ощущает себя монстром.

 Жительница Лидса Микаэла Шелдрейк признала свою вину по обвинениям в педофилии. Доказан факт склонения несовершеннолетнего ребенка к сексуальным сношениям. Также у виновной найдены видеофайлы с ребенком и 356 фотографий. Плюс ко всему, Микаэла отправляла запрещенные снимки другому мужчине. Женщина призналась, что считает себя настоящим монстром, и раскаивается в содеянном преступлении. По факту ей присудили 7 лет лишения свободы.

К слову, правоохранители Венесуэлы сообщили о задержании серийного педофила. На его счету более 100 изнасилованных подростков. Планируется его экстрадиция.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.