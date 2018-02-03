VistaNews.ru


В Сирии в небе Идлиба сбили Су-25 ВКС РФ

Вчера, 20:01

В Сирии в небе Идлиба сбили боевой самолёт Су-25, принадлежащий ВКС РФ. Он выполнял боевое полётное задание.

 Сообщение об этом распространила сирийская вооружённая оппозиция, противодействующая законному президенту.

Согласно их сведениям, в Су-25 попала выпущенная боевиками ракета. Аналитики напоминают, несколькими днями ранее уже было распространено видео о падении российского Су-25, находящегося на боевом вылете, средствами зенитной артиллерии террористов.

Однако, при внимательном ознакомлении с роликом, отчётливо видно, что этого не произошло. Российский пилот мастерски уклонился от атаки в земли, почти не отклонившись от маршрута своего полёта.

До сих пор ни одна из сирийских противоправительственных группировок не взяла на себя ответственность за произведённую атаку российского штурмовика.

Также появилась информация, что пилот, якобы, сбитого Су-25 покинул самолёт с помощью парашюта. При этом он смог благополучно приземлиться и избежать захвата в плен террористами. Другие источники сообщают о его гибели.

Некоторые каналы информируют, российский штурмовик был сбит с помощью современного ПЗРК. Аналитики задаются вопросом, как подобные средства вооружения могли попасть в руки международных террористов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.