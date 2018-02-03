В Сирии в небе Идлиба сбили Су-25 ВКС РФ

Вчера, 20:01

В Сирии в небе Идлиба сбили боевой самолёт Су-25, принадлежащий ВКС РФ. Он выполнял боевое полётное задание.

Сообщение об этом распространила сирийская вооружённая оппозиция, противодействующая законному президенту.

Согласно их сведениям, в Су-25 попала выпущенная боевиками ракета. Аналитики напоминают, несколькими днями ранее уже было распространено видео о падении российского Су-25, находящегося на боевом вылете, средствами зенитной артиллерии террористов.

Однако, при внимательном ознакомлении с роликом, отчётливо видно, что этого не произошло. Российский пилот мастерски уклонился от атаки в земли, почти не отклонившись от маршрута своего полёта.

До сих пор ни одна из сирийских противоправительственных группировок не взяла на себя ответственность за произведённую атаку российского штурмовика.

Также появилась информация, что пилот, якобы, сбитого Су-25 покинул самолёт с помощью парашюта. При этом он смог благополучно приземлиться и избежать захвата в плен террористами. Другие источники сообщают о его гибели.

Некоторые каналы информируют, российский штурмовик был сбит с помощью современного ПЗРК. Аналитики задаются вопросом, как подобные средства вооружения могли попасть в руки международных террористов.