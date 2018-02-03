В Аргентине в ДТП погибли трое чилийских футболистов

Вчера, 19:46

В Аргентине в ходе ДТП ушли из жизни трое чилийских футболистов. Погибшими стали игроки клуба "Коло-Коло". О происшествии стало известно в пресс-службе клуба в соцсети Twitter.

Кроме погибших имеется 30 человек, получивших травмы при аварии с автобусом. Он ехал в направлении Парагвая из Чили и вёз спортивную делегацию. По предварительным данным, общее количество пассажиров составляло 37 человек, 29 из них были подростки от 13 до 15 лет. В ходе столкновения двух автобусов пострадали 33 человека. Десять получили крупные травмы, сообщил заместитель министра здравоохранения провинции Мендоса. "Мы глубоко соболезнуем трагической смерти трёх подростков, участников спортивной школы "Коло-Коло", говорится в сообщении Twitter.