В Чехии грипп отнял жизни у 10 человек

Вчера, 19:50

Чехия сообщила о начале эпидемии гриппа, которая уже успела забрать 10 жизней. По словам главного санитарного врача Чехии, 10 умерших от гриппа людей имели возраст свыше 60 лет.

Началом эпидемии знаменуется показатель, указывающий на 2 тысячи заболевших на 100 тысяч жителей. По прогнозам, пик распространения болезни продлится еще два месяца.

Во всей Западной Европе сейчас следует избегать скопления людей, также нужно соблюдать гигиеническую осмотрительность, а именно: носить особые маски, и тщательней вымывать руки. Противогриппозные прививки делаются только за пару недель до обширного распространения болезни.