В США собака вернулась к хозяину после 10 лет скитаний

Вчера, 19:23

В США собака вернулась домой к хозяину спустя 10 лет. Происшествие имело место в городе Аполло штата Пенсильвания. Sky News утверждает, пёс породы лабрадор по имени Эбби пропал очень давно.

До сих пор о нём не было никаких новостей. На днях животное явилось к дому Джорджу Спиринга, одного из жителей города. Этот мужчина при помощи микрочипа определил нахождение хозяев собаки. После этого питомца вернули владельцам. Как они утверждают, Эбби как-будто "восстала из мёртвых". Примечательно, что собака пришла здоровой.

Хозяева Сьюрвелды предполагают, что всё время, которое отсутствовала Эбби, за ней кто-то присматривал. Кроме того, она ещё помнит команды, которые она учила 10 лет назад. "Такое ощущение, как будто кусок детства вернулся ко мне, теперь часть всего нашего семейства опять с нами", - поделилась впечатлениями Дебра Сьюрвельд.