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Танцы на шесте и порно сделали женщину «хорошей мамой»

Сегодня, 05:45

Стриптизерша и актриса из штата Калифорния, имя которой не обязательно называть, считает, что ее деятельность на ниве плотского обеспечения мужчин, стало основой ее материнства. Порноактриса считает себя «хорошей мамой», которая знает, что необходимо знать ее пятилетней дочери.

Стриптизерша после своей отставки по «естественным причинам» решила посвятить себя написанию эротических рассказов. Первый тираж разошелся среди родственников, друзей и знакомых. Вторая книга сексуальных откровений вообще никого не заинтересовала. Тогда дама решила привлечь в качестве рекламы свою пятилетнюю дочь.

Скорее всего, рекламная компания была взята «под крыло» профессионалами. Буквально за несколько месяцев бывшая стриптизерша стала узнаваема на ведущих видеохостингах. Главным и неповторимым слоганом женщины, стало ее утверждение – «я хорошая мама». Тем не менее, ролики с участием «хорошей мамы» продолжают гулять по сети и вряд ли могут быть уничтожены до сознательного возраста дочери.


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