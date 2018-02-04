Шотландский остров продадут по цене 1-комнатной квартиры в Лондоне

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На севере Великобритании расположен остров размером в 26 гектаров. Стоимость оценена в 250 тыс. фунтов стерлингов (около 356 тыс. долларов США), что равняется цене 1-комнатной квартиры в Лондоне. Примечательно, что жильцов остров не видел с 1934 года.

Остров, входящий в состав архипелага Шотландских островов, географически расположен на северо-востоке Шотландии, очень близок к берегам Норвегии. Эту частицу суши принято решение продать. Ценовая политика вопроса равна 250 тыс. фунтов стерлингов (около 356 тыс. долларов США).

Известно, что обладатели смогут встать на остров первыми людьми с 1934 года. Новому владельцу представится возможность построить пирс, несколько новых сельскохозяйственных сооружений, ветряную мельницу с использованием функций солнечной батареей и приспособления для сбора дождевой воды с крыш, чтобы получить пресную воду. На данный момент заявок на покупку чудо-острова нет. Информацию распространяет издание The Independent.