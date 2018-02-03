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Появилось видео, как мужчина из Великобритании гулял по улице с трупом экс-жены

Вчера, 18:35

В сети появилось видео, на котором видно как мужчина прогуливается по городу с чемоданом, в котором находился труп его бывшей жены. Полиция города Лестер, Великобритания, задержала подозреваемого в убийстве экс-жены 51-летнего Ашвина Дауди.

Инцидент произошел еще в январе прошлого года, но вот видео опубликовали только сейчас. По версии полиции Дауди из ревности задушил бывшую жену шарфом. С целью сокрытия преступления, он уложил тело женщины в чемодан и вышел на улицу. Неожиданно труп выпал из чемодана и Дауди продолжил носить его на руках. Такое поведение вызвало подозрение у прохожих и они вызвали полицию и медиков.

Причиной убийства называют ревность. После развода Дауди не смог стерпеть, что его бывшая начала встречаться с другими мужчинами.


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