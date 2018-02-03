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В Италии пришельцы дважды помешали паре заняться сексом

Сегодня, 17:58

В Италии молодая пара решила вечером понаблюдать за звёздным небом и под романтическую музыку заняться сексом. Но им помешали инопланетяне, которые на НЛО стали летать вокруг холма, где отдыхали возлюбленные.

Инцидент произошёл в конце января в Милане, но только сейчас пара из Италии решила признаться, потому что аналогичный НЛО они наблюдали в другом конце города. 21-летний Рик акцентировал внимание на том, что они с девушкой уже приступили к прелюдии, но в результате им помешал огромный объект в небе.

Пара уточнила, что это был треугольный НЛО, который неоднократно видели жители США. Он находился в небе около 2 минут, после чего бесследно исчез. 2 февраля они его заметили на другом побережье Милана, причём пара снова решила в машине заняться сексом, а корабль пришельцев им помешал. Рик подчеркнул, что в следующий раз они точно отправятся домой и на мягкой кровати вступят в половой акт.


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