40-летняя невеста в Великобритании проспала свою свадьбу

Сегодня, 06:15

40-летняя Николь Туохи из Хорнчерча, что в Великобритании, готовилась к главному дню ее жизни, однако из-за того, что весь праздничный день пошел по совершенно другому сценарию, невеста проспала свою свадьбу.

Николь и Даррен отрепетировали свою свадьбу за день до главного торжества, и никому в голову не приходило, что что-то может пойти не так. Планы прекрасного праздника были разрушены с самого утра, когда Николь забыла поставить будильник, который должен был разбудить ее к парикмахеру. Визажист не могла приехать во время, так что созданный своими руками свадебный образ довел невесту до слез, и макияж пришлось переделывать. К тому же дочка, приехавшая на такси, забыла свое платье в транспорте, а подружка невесты не смогла приехать на церемонию. В это же время жених стоял у алтаря, дожидаясь невесту, и отправляя ей сообщения. Даррен, расстроенный поведением своей невесты, отказался жениться.

Они начали встречаться еще в 2014 году, и первый раз Николь ответила отказом на предложение Даррена, но в 2015-м с удовольствием дала согласие, так что летом следующего года должна была состояться свадьба, которая обрушилась неудачей. Николь Туохи все еще надеется на возобновления отношений.