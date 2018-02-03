Олигархам РФ придётся пояснить их роскошную жизнь в Лондоне

Сегодня, 17:47

Олигархам из РФ придётся пояснить происхождение средств, позволяющих их роскошную жизнь в Лондоне. Сообщение об этом сделали местные СМИ ссылаясь на заявление Бена Уоллеса, возглавляющего в Британии министерство безопасности.

Власти Британии готовятся к применению в действие правил борьбы с оргпреступностью. Они вступили в силу на этой неделе.

В частности, согласно им предполагается, что органами, осуществляющими надзор, могут замораживаться подозрительные активы со стоимостью свыше 50 тыс. фунтов, если владельцы не смогут официально подтвердить источники происхождения доходов для их приобретения.

Как сообщается, это будет особо актуальным для инвесторов из таких стран, как Китай, Россия и ряда государств, расположенных на Ближнем Востоке. У многих из них вложения в лондонскую недвижимость уже превышают миллиарды фунтов.

Уоллес напомнил, олигархи РФ уже давно облюбовали Великобританию. Они, с его слов, вывели туда, в том числе с помощью банков этой страны, сотни миллионов. Чиновник заявил, теперь правоохранители Британии намерены этому противостоять.

Финансовые эксперты предполагают, с помощью Банков Британии, через систему, называемую «всемирной прачечной», из РФ выведено не меньше 10 млрд долларов. Общий размер ежегодно «отмываемых» в стране средств оценивается в 127 млрд долларов. Многие полагают, эта величина сильно занижена.