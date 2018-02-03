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Возле побережья Западной Африки исчез танкер с 22 моряками

Сегодня, 17:41

В пределах берегов Западной Африки исчезло судно с 22 моряками. Им стал танкер, имеющий название "Marine Express." Сотрудники судна не выходили на связь больше двух дней.

Сам корабль имеет панамскую регистрацию. Последний раз от экипажа было принятно сообщение, когда танкер закинул якорь, находясь возле берегов Бенина. Специалисты полагают, что, возможно, "железного гиганта" вполне могли угнать пиратские группировки ради груза. Не исключается тот факт, что нарушители могут потребовать выкуп: на судне находилось более 13 тысяч тонн нефти, стоимость которой перевалило за 8 миллионов доларов. В Индии министерство судоходства просит помощи в поисках танкера у официальных лиц Бенина и Нигерии.


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