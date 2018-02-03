В Китае добрые прохожие помогли мужчине собрать рассыпанные деньги

Сегодня, 16:57

В Китае камера видеонаблюдения зафиксировала случай редкого проявления бескорыстия. На кадрах видно, как служащие и клиенты кафе, помогают прохожему собрать рассыпавшиеся банкноты.

Социальные сети локального китайского сегмента буквально раскалились после выложенного в Сеть видео о человеке, который теряет свой кэш из рук после порыва штормового ветра. На кадрах, мужчина продолжает движение. Но не настолько упали своих глазах сотрудники кафе, чтобы воспользоваться слабостью посетителя. Группа официантов и неравнодушных прохожих, собирают деньги и возвращают их обладателю. Что характерно, гражданин, берет потерянные средства совершенно равнодушно.

Видимо подобные действия ему не впервой. Ролик был выложен китайской организацией, которая борется против неблагодарных пользователей и хамов парковки.