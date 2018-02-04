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В Венеции гондольеры остались без работы из-за пересыхания каналов

Сегодня, 04:45

В Венеции глобальное изменение климата повлияло на туристическую привлекательность и заработок гондольеров. Каналы древнего города высыхают, отрезая водное сообщение, а кроме того, показывая неприглядную изнанку одного из старейших европейских городов.  

Ученые бьют тревогу, уровень воды в Венеции постоянно уменьшается, при этом всплывают на поверхность все нечистоты и «тайны» города, которые на протяжении веков были скрыты морскими водами. Транспортное сообщение Венеции, основанное на водном транспорте, оказалось под угрозой. Гондольеры в нескольких районах вынуждены аннулировать контракты.

Власти пытаются предпринимать соответствующие действия, ради спасения туристической привлекательности города, однако они не могут установить контакт с представителями так называемых «зеленых организаций», которые ратуют за полное осушение каналов и другие, абсолютно футуристические меры. В данный момент страдают лишь гондольеры.


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