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В Британии впервые за 239 лет перестал звонить колокол

Сегодня, 15:47

В Британии впервые за 239 лет прекратил звенеть колокол из-за одного человека. Один из жителей городка Сэндвич графства Кент пожаловался на постоянный шум, который исходит из владений церкви Святого Петра.

Колокол бил каждые пятнадцать минут. Давняя традиция соблюдалась на протяжение почти 240 лет. В результате недовольства звуками власти выдвинули запрет на звон колокола с 23:00 до 7:00, кроме Рождества и Нового года. Отмечается, большая часть жителей (более 80 процентов), которые живут недалеко от церкви, не согласны с подобным решением. В Сэндвиче организовали компанию, которая планирует повлиять на данный запрет. Они хотят, чтобы всё осталось по-старому. Об этом заявил участник движения Кэрол Джордж.


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