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В итальянском Мачерата неизвестный открыл стрельбу по прохожим из авто

Сегодня, 15:33

В итальянском городе Мачерата неизвестный мужчина открыл стрельбы по прохожим из автомобиля. По предварительной информации местных СМИ, пострадавшими оказались 4 человека.

Предполагается, что злоумышленник передвигался на Alfa Romeo 147. Отмечается, что с ним в салоне находился ещё один человек. Что стало причиной происшествия, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. По неподтвержденным данным, четыре человека получили огнестрельные ранения, их состояние оценивается как крайне тяжёлое, состояние ещё двоих пострадавших неизвестно.

Более детальной информации пока что не предоставляется.


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