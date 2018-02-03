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Из-за Трампа британцы перестали посещать солярии

Сегодня, 15:14

Из-за нынешнего президента США Дональда Трампа британцы перестали посещать солярии. Результаты соцопроса опубликовало издание The Independent.

В сообщении указано, что глядя на состояние и цвет кожи Дональда Трампа, жители Великобритании сделали для себя определённые выводы. Они больше не хотят подвергаться риску заболеванием недугами онкологического характера. Вдобавок, жители Королевства предпочитают естественный цвет кожи, а не оранжевый, как у главы США. В общей сложности 8 из 10 респондентов возрастом от 45 лет признались, что внешний вид Трампа их демотивирует на походы в солярии.

Такого мнения придерживаются 75% женщин и 69% мужчин. Медики также напоминают, что частые посещения соляриев негативно сказываются на здоровье и вызывают риск заболеваний онкологического характера.


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