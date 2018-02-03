В Американском зоопарке тигр попытался стащить игрушку у девочки

Сегодня, 15:00

В Американском зоопарке города Тулса, штата Оклахома, всегда много посетителей. Так, в процессе знакомства со зверями, трехлетняя девочка Руби пришла с мягкой игрушкой. Тигр попытался стащить интересный предмет. Видео пришлось по душе тысячам юзеров.

В Американском зоопарке удалось снять видео на котором тигр пытается завладеть игрушкой посетителя. Так, животное лежа пытается «незаметно» добраться до предмета своего восторга, но на пути к достижению цели становится защитное стекло.

Разочарованному зверю, который трепетно и аккуратно пробирался к трехлетнему ребенку, ничего не осталось кроме фотосессии и популярности в сети Интернет.

Факт «милого» поведения тигра удалось запечатлеть на видеокамеру посетителям зоопарка. Американцы пишут, что видео «самое милое», а русские отмечают, что зверь стал заложником ситуации, и такие видео априори не могут быть «ми-ми-мишными».