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Spiegel: Гельмут Коль спонсировал нацистов

Сегодня, 14:37

По данным немецкого журнала Spiegel, Гельмут Коль, ранее бывший канцлером ФРГ, спонсировал нацистов. Издание ссылается на документы, которые недавно рассекретили.

 Согласно им, Коль в молодости делал пожертвования для фонда, оказывающего помощь бывшим эсэсовцам. В частности, сообщается о перечислении им 200 марок для «Общества помощи Хауссера».

Организация названа так в честь Пауля Хауссера, бывшего генерал-полковником СС. Она занималась сбором денег для того, чтобы помогать арестованным нацистским преступникам и членам их семей.

Помимо того, по данным Spiegel, Коль называл этого эсэсовского генерала «порядочным человеком».

Гельмут Коль получил в Германии имя «Бисмарк ХХ века». Немецкие земли воссоединились именно при его правлении.


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