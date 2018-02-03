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Подстреленный гусь в США "отомстил" охотнику

Сегодня, 14:24

В США охотник подстрелил гуся, однако тело птицы свалилось ему прямо на голову. "Месть гуся" - пишет издание Daily Mail.

В сообщении указано, что 51-летний американец отправился на охоту на гуся вместе со своими товарищами. Когда над ними пролетала стая потенциальной дичи, он совершил удачный выстрел и убил птицу, однако крупная добыча свалилась ему прямо на голову. Мужчина из-за сильного удара потерял сознание, а также лишился двух передних зубов. Когда он пришёл в сознание, то сразу же обратился в скорую помощь. Его доставили в местное медицинское учреждение. Медики диагностировали ему сотрясение мозга, а также травмы лица. Сейчас состояние охотника стабильное, угроз для жизни нет, он находится на стационаре.


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