Подстреленный гусь в США "отомстил" охотнику

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В США охотник подстрелил гуся, однако тело птицы свалилось ему прямо на голову. "Месть гуся" - пишет издание Daily Mail.

В сообщении указано, что 51-летний американец отправился на охоту на гуся вместе со своими товарищами. Когда над ними пролетала стая потенциальной дичи, он совершил удачный выстрел и убил птицу, однако крупная добыча свалилась ему прямо на голову. Мужчина из-за сильного удара потерял сознание, а также лишился двух передних зубов. Когда он пришёл в сознание, то сразу же обратился в скорую помощь. Его доставили в местное медицинское учреждение. Медики диагностировали ему сотрясение мозга, а также травмы лица. Сейчас состояние охотника стабильное, угроз для жизни нет, он находится на стационаре.