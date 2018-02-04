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В Дании нашли птицу из Китая, пролетевшую почти 7 тысяч км

Сегодня, 03:30

В Дании орнитологи нашли птицу, прилетевшую из Китая и преодолевшую почти 7 тысяч км. Специалисты считают дальность перелёта чечётки рекордной.

 Сообщение о данном уникальном экземпляре среди пернатых сделал Саймон Кристиансен, возглавляющий орнитологическую станцию, находящуюся в Скагене.

Он сказал, данное открытие стало неожиданным. Ранее прилёты в Данию птиц из столь отдалённых стран не фиксировались никогда.

Понять, откуда прилетела чечётка, помогло кольцо, надетое на лапку птицы. Она была окольцована в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в ноябре 2016 года.

Кристиансен пошутил, возможно, чечётку «занесло сюда ветром». Также он не исключил, что птичка решила лично ознакомиться с прекрасными пейзажами Скандинавии. Наверное, они ей понравились, раз она не отправилась обратно.

Чечётка обыкновенная является небольшой птичкой, относящейся к отряду воробьиных. У неё красный пятнистый окрас, а вес лишь 10-15 грамм.

Как она с таким весом смогла, избегнув хищных птиц, преодолеть расстояние в 6,96 тыс. километров, стало для датских орнитологов загадкой.


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