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В Британии суд запретил влюблённому фанату подходить к корреспондентке RT

Сегодня, 13:12

В Британии суд запретил влюблённому в корреспондентку RT фанату приближаться к ней. В течение нескольких лет он постоянно преследовал Полину Бойко.

 Джоди Лакин постоянно отправлял ей сообщения, делал дорогие подарки и дарил цветы. Теперь ему на 5 лет запрещено приближаться к этой корреспондентке RT. Более того, ему не позволено даже приближение к офису, где она работает.

Долгое время Лакин не прекращал попыток повстречаться со своей возлюбленной. Девушка просила его прекратить подобные намерения. Также он неоднократно предупреждался по данному поводу полицейскими. Дело дошло до суда.

Известно, что в качестве подарков для Полины он отправлял, в том числе, дорогой свитер и часы.


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