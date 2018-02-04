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В США собаке платят пособие по безработице

Сегодня, 02:45

В США собаке платят пособие по безработице. Пёс по кличке Райдер ежемесячно получает 360 долларов.

В американском штате Мичиган суд официально удовлетворил заявление по безработице. Как оказалось, местный житель по имени Майкл Хэддок обратился в органы с заявкой. В ней указывалось, что его единственный член семьи Райдер сейчас безработный. Прежнее место работы - ресторан в городе Детройт. Мужчина в соцсетях шутит о том, что не знает, куда пёс потратит деньги. Вскоре суд пересмотрел заявление и прекратил официальную выплату в 360 долларов.

Полицейские рассказывают, что данный случай является очередным мошенническим. Злоумышленники массово стараются завладеть персональными данными граждан и оформляют соответствующие заявки. В это раз органам удалось разоблачить преступника.


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