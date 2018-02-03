В Китае на химзаводе прогремел взрыв

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В Китае сегодня утром на химическом заводе прогремел взрыв. ЧП произошло в провинции Шаньдун, есть информация об 1 погибшем и раненых.

В сообщении указано, что утром 3 феврале в Китае произошёл мощный взрыв на фабрике, которая выпускает химическую продукцию. По предварительным данным местных медиа, погиб 1 сотрудник предприятия. Указывается, что ЧП случилось во время запланированных работ по технической эксплуатации и обслуживанию. Помимо одной жертвы, ещё несколько человек получили серьёзные ранения. Их в срочном порядке доставили в местное медицинское учреждение. Пока что причина взрыва не указывается.

На месте уже ведут работы сотрудники спасательных служб и медики. Более детальной информации не поступало.