VistaNews.ru


В Китае на химзаводе прогремел взрыв

Сегодня, 12:37

В Китае сегодня утром на химическом заводе прогремел взрыв. ЧП произошло в провинции Шаньдун, есть информация об 1 погибшем и раненых.

В сообщении указано, что утром 3 феврале в Китае произошёл мощный взрыв на фабрике, которая выпускает химическую продукцию. По предварительным данным местных медиа, погиб 1 сотрудник предприятия. Указывается, что ЧП случилось во время запланированных работ по технической эксплуатации и обслуживанию. Помимо одной жертвы, ещё несколько человек получили серьёзные ранения. Их в срочном порядке доставили в местное медицинское учреждение. Пока что причина взрыва не указывается.

На месте уже ведут работы сотрудники спасательных служб и медики. Более детальной информации не поступало.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.