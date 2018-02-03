Для «Ледяного мальчика» из Китая собрали 450 тысяч долларов

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Для «Ледяного мальчика», проживающего в Китае, посетители Сети собрали 450 тыс. долларов. Ванг Фуман получил известность после того, как там появилось его фото, на котором его волосы совершенно обледенели.

Как оказалось, мальчик для того, чтобы посещать школу, каждый день проходит до неё по морозу 5 километров. В этот раз он очень спешил на экзамен и забыл свою шапку.

Учитель сообщил, что у школы недостаточное финансирование. Поэтому в классах нет никакого обогрева. Дети занимаются, не снимая верхнюю одежду.

Из родственников у Фумана только бабушка и сестра. Живут они очень бедно. У мальчика хроническая гипотермия. Это болезнь, вызываемая постоянным холодом и недостатком тепла. Из-за этого руки у ученика опухли и пальцы, зачастую, отказываются слушаться. В то же время Ванг Фуман осознаёт, единственный путь, чтобы выкарабкаться из нищеты, это получение образования. Чтобы добиться этого, он демонстрирует недюжиную силу воли.

Фотография «Ледяного мальчика» «взорвала» Сеть. Люди пришли на помощь и организовали сбор средств. За несколько дней поступило больше 3 миллионов юаней, что является эквивалентом 450 тыс. долларов.

Эти деньги будут использованы, чтобы у Ванга и других учеников появилась тёплая одежда, а также на проведение ремонта школьной системы отопления.