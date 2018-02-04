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В Коннектикуте арестовали тренера-девушку за секс со студентом

Сегодня, 01:45

В штате Коннектикут, городе Хартфорде арестовали девушку-тренера, которая преподаёт лёгкую атлетику. Её подозревают в сексе с 18-летним студентом, который учится в соседнем колледже.

Зарубежное издание Daily Mail сообщает, что 22-летняя девушка вступила в интимную связь со студентом колледжа. Отмечается, что между парой завязались любовные отношения. При этом родители юноши знали о том, что их сын встречается с тренером. Несмотря на все вышеуказанные факторы, девушке запретили вступать в интимную близость с учащимися.

Сейчас она арестована. Ей предъявляют обвинения сразу по нескольким статья о сексуальном насилии.


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