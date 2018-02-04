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В Великобритании отец "пожалел" и задушил дочь с психическим расстройством

Сегодня, 00:45

В Великобритании отец задушил собственную дочь. Причиной стало нежелание наблюдать за ее мучениями от психического расстройства. Таким образом, мужчина «облегчил» ее жизнь. Информацию сообщает The Mirror.

 Издание The Mirror сообщает о происшествии в Британии. Мужчина 64-х лет стал душегубом для собственного ребенка. Его дочь страдала расстройствами психической этиологии. Чтобы облегчить судьбу 19-летней Оливии, отец задушил ее.

После содеянного он хотел «разобраться» подобным образом с бывшей супругой, однако не удалось из-за ее побега. Теперь обвиняемый в убийстве предстал перед судом. Доктора настаивают на его принудительном лечении в психбольнице, поскольку не уверены в его вменяемости.

«Я виноват. Я не мог позволить ей больше страдать, я знаю, что это звучит бессердечно, но я не мог придумать ничего другого», — сказал отец.


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