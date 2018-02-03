Руководство иранского телеканала извинилось перед зрителями за слова телеведущей

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Руководство иранского телеканала извинилось за слова телеведущей, которая посоветовала женщинам целовать ноги своих бьющих мужей.

«Даже, если супруг наркоман и распускает руки, нужно поцеловать ему ноги и сразу начнутся перемены. Поцелуи ног снимают с мужчины стресс, способствуют общему поднятию тонуса и улучшают настроение главы семейства». Именно так сказала ведущая передачи «Семейное счастье» на иранском телеканале журналистка британской газеты Daily Mail.

В социальных сетях возникла дискуссия. Большинство разнополых блогеров оставили крайне резкие и негативные отзывы о передаче. Вторая часть комментаторов, философски восприняла «бытовой шариатский абсурд» и посоветовала всем не лезть со своим либеральным мышлением в чужую мусульманскую ментальность.

Тем не менее, руководство государственного телевидения Ирана публично принесло зрителям свои извинения, пообещав жестче контролировать контент.