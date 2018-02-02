В ООН впервые за всю историю уравнялось количество мужчин и женщин

Вчера, 23:23

Впервые в истории ООН количество женщин и мужчин, которые являются сотрудниками, стало равным. Об этом с гордостью заявил сам Генсек Антониу Гутерреш.

По словам Генсек ООН, допущенное равенство количества сотрудников в половом отношении может положить навсегда финал проблеме сексуального домогательства. Это нововведение можно также назвать первым шагом против сексуального насилия. Представитель ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что в организации не будут терпеть насилие любого вида и намерены радикально вступить в борьбу с этим пороком.

Ранее в СМИ была некоторая информация о том, что в подразделениях ООН на территории всего мира присутствует факт сексуального прессинга, но вышестоящее руководство не проявляет никакой реакции на жалобы граждан, особенно женщин.