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Кадыров предложил уголовно наказывать за искажение данных о ВОВ

Вчера, 23:04

Рамзан Кадыров внес предложение внедрить уголовное наказание за неправдивые сведения о ВОВ. Президент Чечни написал об этом на своей персональной странице в социальной сети.

 В последнее время некоторые активисты распространяют искаженную информацию о Великой Отечественной войне. Особенно ярко на эту ложь реагирует молодежь, охотно впитывая в свои головы ненужную информацию. Это наносит вред мировоззрению юношей и девушек и должно быть остановлено. Именно так считает сам глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик предложил настоятельно ввести уголовную ответственность для тех, кто инициирует неправдивые данные о ВОВ в сети или других источниках.

По словам Кадырова, ВОВ – это событие, о котором не в коем случае нельзя забывать никому. Ведь только в битве под Сталинградом погибли тысячи солдат при разгроме вражеского войска. До этого времени в некоторых регионах, а именно в Волгограде годовщина Сталинградской битвы отмечается парадом и другими массовыми мероприятиями.


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