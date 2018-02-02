Вчера, 22:51

В Африне ранен турецкий журналист. Сарп Озер, корреспондент «Анадолу» ранен в Сирии.

Один из опытных журналистов, который вел спецоперацию «Оливковая ветвь», был ранен при очередном репортаже с передовой. Около местонахождения Сарпа взорвался снаряд миномета. Мужчина ранен в руку и ногу, и был отправлен в государственную больницу района Кырыкхан. Врачи оценивают состояние корреспондента как нормальное.

Армия Турции прилагает все усилия по истреблению террористов без ущерба местным жителям Африн. Афринские горы скрывают большую опасность, так как являются укрытием для террористов и дают им возможность обстреливать Килис. Террористы, обитающие в этом районе, угрожают не только приграничным районам Турции, но и жителям области Сирии, освобожденным от боевиков в рамках операции «Щит Евфрата».