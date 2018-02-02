В Канаде работник суда выстрелил в голову парню на глазах у матери

Вчера, 22:04

18-летний Стивен Бертран (Steven Bertrand) получил ранение в голову во время стычки с констеблем в здании суда города Маниваки, Канада. Проишествие случилось на глазах у матери и друзей пострадавшего.

Конфликт завязался 31 января в 13:00. Независимое бюро расследований и представители правоохранительных органов провинции Квебек не уточняют причину нахождения компании в суде.

По предварительной версии, Стивен Бертран вытащил дубинку у дежурного констебля в коридоре. После констебль отобрал ее обратно и пытался выпроводить парня за дверь суда. Молодой человек сопротивлялся. На помощь констеблю пришли его коллеги, предварительно вызвав полицию. До приезда полицейских, Стивен снова выхватил дубинку и нанес удары по лицу дежурного, в ответ пристав выстрелил в молодого человека.

Стивена доставили в больницу и провели ему операцию. «Мозг не был поражен, он борется за жизнь», - сообщила мать Стивена Бертрана.

Информация о самочувствии констебля на данный момент отсутствует.