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Семья с грудным ребенком чуть на замерзла на трассе

Вчера, 21:58

Семья с грудным ребенком оказались в плену заглохшего автомобиля на дороге и могли запросто замерзнуть. Сотрудники Нацполиции вовремя подоспели и спасли пострадавших, ребенок и его мать в полном порядке.

 Отряд сотрудников патрульной службы Нацполиции обнаружил на автомагистрали транспортное средство, которое стояло прямо на обочине. По внешним признакам стало ясно, что автомобиль заглох не один час назад. После того, как один из патрульных подошел к водительской стороне, он поговорил с мужчиной, который был за рулем.

Водитель рассказал, что транспорт отказался ехать, а горючее для обогрева закончилось. В салоне, на заднем сидении, сидела молодая мать с грудным ребенком на руках. Полицейские пригласили мать с младенцем в свое авто, где те отогрелись. В результате диалога мать сообщила, что они отправились на выходные к родителям супруга показать впервые новорожденного внука. В пути машина просто заглохла. Правоохранители доставили семью в нужное место, а потом отбуксировали и их легковушку.


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