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В Хорватии в ДТП с автобусом пострадали 6 человек

Вчера, 21:27

На трассе в Хорватии перевернулся школьный автобус. Среди пострадавших 6 человек - четверо детей и двое взрослых.

 Пассажирский автобус, который вез людей по территории Хорватии, опрокинулся набок в сугроб 2 февраля. Многие пребывающие в салоне транспортного средства люди очень испугались и не знали, как нужно действовать в этом случае. На момент ДТП в салоне было 16 школьников, среди них зафиксировано шестеро пострадавших. 

Все потерпевшие участники ДТП в настоящее время находятся в больницу с травмами. Причиной переворота транспортного школьного автобуса стала плохая видимость на автомагистрали из-за непогоды. Поэтому сотрудники ГИБДД активно предупреждают об опасности на трассе, так как новое покрытие может быть скользким.


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