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По улицами Тбилиси гулял голый мужчина в ботинках

Вчера, 21:09

В Тбилиси задержали мужчину, который расхаживал по улицам в голом виде. Житель грузинской столицы спокойно бродил посреди дня по городу в одних ботинках пока не попал в поле зрения полиции.

Что побудило человека на такой поступок, не известно. Горожане с опаской смотрели на него, некоторые снимали на видео. Вскоре кто-то из прохожих вызвал полицию, которая задержала мужчину, составив в отношении него процессуальный акт по факту действий, оскорбляющих общественную мораль и честь человека в общественных местах. Штраф за такого рода нарушение составляет 200 лари или $81.

Ранее похожий случай произошёл в Адлере. Здесь на улицы города также вышел мужчина полностью в голом виде. Жителей города удивил не сколько внешний вид данного человека, сколько то, что он совершенно спокойно себя вёл и даже не спешил спрятаться от глаз прохожих.


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