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Внучка Елизаветы ІІ выйдет замуж 12 октября

Вчера, 20:52

12 октября 2018 года – вот дата, в которую разыграют свадьбу принцесса Евгения, внучка Елизаветы ІІ, и Джека Бруксбэнка. Мероприятие будет проходить в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке.  

 Помолвка «королевской крови» с Джеком состоялась в конце января. По словам невесты, держать их отношения в тайне было крайне тяжело. В этом году будет еще одна свадьба в часовне Св. Георгия – у актрисы Меган Маркл и принца Гарри.

27-летняя принцесса Евгения является младшей дочкой принца Эндрю. Она познакомилось со своим женихом семь лет назад на горнолыжных каникулах в Швейцарии. Как говорят будущие супруги, это была любовь с первого взгляда. Джек Бруксбэнк – управляющий ночного клуба в элитном лондонском районе Майфэр.


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