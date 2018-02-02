В Украине глава отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС найден мертвым

Вчера, 20:27

По данным украинских СМИ, Сергей Климов, глава отдела по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС, найден мертвым. Инцидент произошел в Украине в городе Энергодаре, сотрудники правоохранительных органов проводят следствие.

По предварительным данным, в Энергодаре, расположенном в Запорожской области, был найден мертвым 62-летний Сергей Климов. Мужчина работал на посту главы отдела по вопросам ядерной безопасности АЭС. Причины смерти гражданина не сообщаются, сотрудники правоохранительных органов рассмотрят все возможные версии, включая проблемы на профессиональном уровне.

По факту инцидента стражи порядка Энергодара намерены провести оперативно-следственные мероприятия. Запорожская АЭС представляет собой крупнейшую атомную станцию в Европе. Она располагается в степной зоне на берегу Каховского водохранилища.