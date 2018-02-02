Вчера, 20:32

Попавшего в ловушку кота освободили спустя 2 года. Животное обнаружили на скоростной трассе в Китае.

Шокирующая история бродячего кота стала известна на весь Интернет. В первый раз бедное животное было замечено на трассе в городе Чэнду в феврале 2016-го года в Китае. Китайский пенсионер услышал мяуканье кота с десятиметровой высоты. С тех пор, китаец приходил и кормил животное каждый день. Супруга мужчины рассказала, что кот узнавал доброго мужчину, который буквально спасал его от голодной смерти и выходил только на звук его голоса.

Поймать питомца получилось лишь с помощью специальной клетки-ловушки. Защитники животных оставили на дороге клетку со всякой вкусной едой, но дорожный заключенный не обращал внимания или боялся к ней подойти целых пять дней. Но потом все же решился зайти. Люди предполагают, что бедное животное на трассу выбросили бывшие непутевые хозяева.

Ранее сообщалось, что жительница Соединенных Штатов нашла кота, которого считала погибшим, потому что увидела на дороге труп, похожий на ее любимца. А само животное обитало неподалеку и его кормили прохожие люди.