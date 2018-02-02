80-летняя старушка из Лондона остановила вооруженную банду грабителей

Вчера, 20:54

80-летняя Розмари Боджер защитила 46-летнего Стефана Купера. Происшествие случилось в Лондоне. Мотороллер мужчины окружили бандиты-мотоциклисты. Розмари помешала грабителям, в результате они скрылись с места преступления с пустыми руками.

По словам потерпевшего Стефана Купера злоумышленники преследовали его, а после на улице Crouch End взяли его в окружение. Пенсионерка находилась рядом и не смогла остаться в стороне. Она вцепилась в мотороллер Купера и начала кричать грабителям, чтобы они убирались прочь. Старушка в молодости проходила службу в женском подразделении британского ВМФ. На крики прибежали строители, предварительно вооружившись палками и досками. В результате совместных действий неравнодушных, грабители отступили и скрылись. Никто не пострадал.