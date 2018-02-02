В США отец трех жертв домогательства Нассара напал на него в зале суда

Вчера, 20:18

Рэндалл Маргрэйвс, отец трех жертв домогательства врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара, напал на него прямо в зале суда в городе Мичигане. Обвиняемого приговорили к 175 годам заключения, то есть к пожизненному сроку.

Изначально Рэндалл Маргрэйвс попросил судью дать ему всего пять минут наедине с Ларри Нассара, назвав его «демоном», но получил категорический отказ. В результате мужчина совершил попытку напасть на врача прямо в зале суда, но стражи порядка вовремя среагировали. Отец троих гимнасток был выведен в наручниках и заседание приостановили.

После возобновления процесса судья выступила с речью, в которой соболезновала Рэндаллу Маргрэйвсу, так как ему пришлось пережить боль за своих троих дочерей. Свое выступление она закончила фразой: «То, что сделал Нассар, было ужасно. Это немыслимо, но, пожалуйста, позвольте системе уголовного правосудия делать то, что она должна делать».