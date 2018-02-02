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ЮНИСЕФ просит геймеров майнить для детей Сирии

Вчера, 20:00

Принять участие в уникальной акции и помочь собрать путём майнинга криптовалют средства на нужды сирийских детей просит геймеров по всему миру французское подразделение детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Для популяризации проекта авторы идеи выпустили специальный проморолик, в котором рассказывается на что пойдут вырученные деньги.

Представители организации поясняют, что геймеры как никто другой могут помочь в данной ситуации, поскольку в большинстве своём имеют «на вооружении» производительные видеокарты, способные добывать криптовалюту. Чтобы принять участие в акции, необходимо сккачать, учстановить и запустить на своём ПК специальный софт, ориентированный на майнинг эфириума. К настоящему времени на просьбу откликнулись только 24 человека, а заработать удалось всего 47 евро. Тем не менее в ЮНИСЕФ ожидают, что ситуация улучшится, ведь проект будет длиться ещё 57 дней.

Ранее мы писали, что компания Tripwire Interactive и сервис Humble Store объявили благотворительную акцию, в рамках которой геймерам предлагают купить игры, средства с выручки которых пойдёт на помощь российским сиротам.


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