VistaNews.ru


В Гамбурге из пыточных камер гестапо сделают элитное жилье

Вчера, 19:42

В Гамбурге из пыточных камер гестапо планируют сделать элитное жилье. Комплекс будет включать офисы, рестораны, бутики и бары, местные жители уже вышли на акцию протеста под громким девизом «Коммерция вместо памяти? Никогда».

В 2009 году сенат Гамбурга продал пыточные камеры частному предпринимателю. Согласно договору, инвестор должен выделить место площадью в 530 тысяч квадратов на памятник в честь жертв нацистов. Впоследствии на этой территории планируют построить кафе и магазин книг. Правительство предполагает, что это упростит людям посещение известного места.

Корнелия Керт, представляющая Ассоциацию преследуемых режимом нацистов, заявляет, что пить кофе в месте, где в нацистские времена организовали центр по вопросам депортации евреев в Гамбурге, по меньшей мере неуместно. По ее мнению, нельзя встраивать память в активное потребление.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.