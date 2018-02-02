В Гамбурге из пыточных камер гестапо сделают элитное жилье

Вчера, 19:42

В Гамбурге из пыточных камер гестапо планируют сделать элитное жилье. Комплекс будет включать офисы, рестораны, бутики и бары, местные жители уже вышли на акцию протеста под громким девизом «Коммерция вместо памяти? Никогда».

В 2009 году сенат Гамбурга продал пыточные камеры частному предпринимателю. Согласно договору, инвестор должен выделить место площадью в 530 тысяч квадратов на памятник в честь жертв нацистов. Впоследствии на этой территории планируют построить кафе и магазин книг. Правительство предполагает, что это упростит людям посещение известного места.

Корнелия Керт, представляющая Ассоциацию преследуемых режимом нацистов, заявляет, что пить кофе в месте, где в нацистские времена организовали центр по вопросам депортации евреев в Гамбурге, по меньшей мере неуместно. По ее мнению, нельзя встраивать память в активное потребление.