В США родителей посадили за искусанную крысами дочь

Сегодня, 06:15

Родителей Эрику Шрёк и Чарльза Эллиота посадили за то, что их двухнедельную дочь искусала крыса.

В штате Арканзас произошел инцидент. Родители увидели свою дочь в кроватке, наполненной кровью. На ее теле были многочисленные крысиные укусы, на лбу была обнаружена глубокая рана, через которую была видна черепная кость. Медиков заботливые родители вызвали не сразу, сначала дождались бабушку новорожденной.

После ареста пара призналась в том, что они неоднократно употребляли наркотики. Их закрыли за решетку на пять лет, имея возможность досрочно выйти через 10 месяцев. Также у них отобрали родительские права.

Ребенку была поставлена правильная операция, она здорова, и сейчас она удочерена другой семьей.