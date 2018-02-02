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Россиянка может получить в Таиланде срок за сбор кораллов

Сегодня, 18:17

Россиянка может получить реальный срок в Таиланде за осуществляемый ею там сбор кораллов. Она осуществляла свой «промысел», находясь на Пхукете.

 В то же время наказание может быть и более мягким, ограничивающимся лишь денежным штрафом. Его размер в данном государстве за подобный проступок может составлять до 600 долларов.

Арест 20-летней россиянки на Пхукете последовал после того, как в арендуемом ею бунгало были найдены несколько кораллов, которые та добыла, купаясь в прибрежных водах.

Сообщение в тайскую полицию направила местная жительница. Она видела, как туристка из России, не скрываясь, прямо на пляже чистила добытые ею после погружения в морские воды кораллы.

Для этого она, судя по распространённой информации, пользовалась средством для того, чтобы дезинфицировать туалет.


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