В Киеве пенсионера залили бетоном из-за ноутбука

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В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 65-летнего мужчину, имевшем место быть в сентябре прошлого года. Выяснилось, что злоумышленник забил пенсионера до смерти и залил его труп бетоном из-за ноутбука.

Как установило следствие, осенью в частном домовладении по месту жительства пожилого киевлянина между ним и подозреваемым произошёл конфликт из-за хищения последним ноутбука хозяина. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил пенсионера по голове, причинив ему тем самым смертельные травмы. Чтобы замести следы, злоумышленник стащил труп убитого в подвал и залил бетоном.

На данный момент ведется следствие по факту страшного преступления.