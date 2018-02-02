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В Турции полиция арестовала главного «пиарщика» ИГИЛ*

Сегодня, 16:03

В Турции полиция при поддержке сил безопасности арестовала Абдулбасита Абдулазиза Хаммуда, главно «пиарщика» ИГИЛ*. Спецоперация проводилась в провинции Коджаэли, куда злоумышленник сбежал из Сирии.

22-летний Абдулбасит Абдулазиз Хаммуд сбежал из Сирии в Турцию, где поселился в провинции Коджаэли и проживал там по поддельным документам. Сотрудники службы безопасности Турции вычислили преступника и провели оперативные мероприятия по его задержанию.

Известно, что в рядах ИГИЛ задача молодого человека заключалась в создании устрашающего имиджа группировки и ее связи со средствами массовой информации. Таким образом, Хаммуд был для «Исламского государства» пиарщиком. В скором времени задержанному предъявят серьезные обвинения, за которым последует судебное разбирательство и не менее серьезное наказание.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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