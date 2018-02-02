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Украинец вызвал МЧС из-за замеченного НЛО

Сегодня, 15:31

Александр Кутовой, глава управления ГСЧС Украины в Винницкой области, сообщает, что глава сельсовета Зозова вызвал спасателей из-за НЛО. Инцидент произошел 1 февраля в Липовецком районе области.

По предварительной информации, глава сельского совета поселка Зозов, расположенного в Липовецком районе Винницкой области, позвонил в местную службу спасения и заявил о приземлении неопознанного летающего объекта. По приезду на место ЧП спасатели увидели аппарат, имеющий антенны и микросхемы. Он оказался не подтверждением существования внеземной цивилизации, а привычным метеозондом. Устанавливается владелец устройства.

Метеозонд представляет собой беспилотный аэростат в пластиковой или резиновой оболочке, которая наполнена гелием или водородом. Он широко используется для исследования атмосферы, включая измерение температуры и давления.


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