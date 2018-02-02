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Власти Украины заявили о хищении морского торгового флота страны

Сегодня, 15:18

Хищение сразу четырёх судов торгового флота Украины раскрыли детективы Национального антикоррупционного бюро страны, обвинив в этом экс-руководителей двух коммерческих структур. По данным правоохранительного ведомства, предприниматели, получив транспорт от государства, продали его по заниженным ценам.

Речь, как уточнили в НАБУ, о двух бывших директорах компаний Zealand Holdings Inc. ЧАО СК «Си Трайдент». В своё время Минтранс Украины передал в их собственность в качестве взноса в уставной фонд четыре судна Etna, Elbrus, African Lark и Everest. Позже все они сменили официальных владельцев, а совокупная сумма сделки составила порядка 7,86 млн долларов. В данный момент решается вопрос об избрании соразмерной меры пресечения подозреваемым.

Ранее Генпрокуратура Украины объявила о подозрении двум бывшим высокопоставленным чиновникам. Экс-премьер Николай Азаров и бывший глава Нацбанка страны Сергей Арбузов обвиняются в хищениях в особо крупном размере.


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