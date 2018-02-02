Полицейские Техаса опубликовали фото мертвого ребенка для установления личности

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В октябре прошлого года полицейскими штата Техас в Галвестоне на берегу было обнаружено тело мальчика. Чтобы установить личность ребенка, сотрудники отделения опубликовали фото мертвого ребенка в Сети с просьбой откликнуться тех, кто узнал его.

Снимок был заранее отретуширован и опубликован на сайте управления. Полицейские просто не видели другого способа найти родных мальчика, ведь с момента обнаружения тела прошло уже три месяца, за которые так никто и не откликнулся.

По приметам мальчику на вид примерно 3-4 года, весом 13,6 килограмма. По данным судмедэкспертизы, мальчик страдал от физического насилия.

На момент обнаружения ребенка на берегу, в его легких не было обнаружено воды. Это значит, что он умер перед тем, как его тело оказалось в воде.

За любую информацию о погибшем полиция обещает вознаграждение в 10 тысяч долларов.